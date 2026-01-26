Roma, per la difesa spunta il nome di Ruggeri

26 Gen 2026 - 14:39

La Roma è alla ricerca di un rinforzo in difesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il ds Massara starebbe valutando anche il nome di Matteo Ruggeri. Gasperini lo conosce molto bene visto che lo ha già allenato a Bergamo ma la trattativa potrebbe essere complicata. I giallorossi avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre l'Atletico Madrid vorrebbe l'obbligo e prima dovrebbe anche trovare un sostituto. 

