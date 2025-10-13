Logo SportMediaset
Mercato

Roma, per Celik obiettivo rinnovo

13 Ott 2025 - 17:10
© Getty Images

© Getty Images

L'inizio di stagione di Zeki Celik è una conferma di quel che si era visto già nel finale della scorsa: perfettamente inserito nei meccanismi di squadra e affidabile anche nei momenti più importanti. Il laterale turco sta guadagnando sempre più posizioni nelle gerarchie di Gasperini e ora Massara inizia a pensare al suo rinnovo: Celik è in scadenza il prossimo giugno e la dirigenza giallorossa, visto anche l'ingaggio poco oneroso (1,7 milioni circa) vorrebbe la sua permanenza in squadra. 

19:29
Inter, si valuta la cessione di Bisseck all'Eintracht
18:13
Szczesny, parla la mamma: "Aveva deciso di smettere, ma non si può dire no al Barcellona"
17:37
Serie C, Bertotto è il nuovo allenatore del Picerno
17:10
Roma, per Celik obiettivo rinnovo
16:27
Gerrard dice no ai Rangers: scozzesi senza allenatore