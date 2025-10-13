Barcellona, l'Al-Hilal ci prova per Yamal: offerta da 400 milioni di euro

Qualche preoccupazione in effetti c'è, visto che Yamal non se la sta passando molto bene nell'ultimo periodo. All'infiammazione all'inguine che lo sta tenendo lontano dai campi si sono aggiunte anche le critiche pubbliche del suo allenatore Hansi Flick e la stella spagnola non sembra averle viste di buon occhio. Il clima, quindi, non è sereno e con qualche tensione di troppo l'offerta dell'Al-Hilal rischierebbe anche di andare a buon fine. Non bisogna dimenticare, poi, la situazione finanziaria del Barcellona, tutt'altro che rosea.