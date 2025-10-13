Barcellona, l'Al-Hilal ci prova per Yamal: offerta da 400 milioni di euro

© IPA
Il club arabo, approfittando di qualche tensione in casa blaugrana, vuole provare a prendere il talento classe 2007
Ricordate i 222 milioni di euro spesi dal Paris Saint-Germain per acquistare Neymar dal Barcellona? Bene, se già nel 2017 vi sembravano fuori da qualsiasi immaginario, oggi questo record potrebbe essere infranto.
Le casse blaugrana potrebbero incassare nuovamente una cifra monstre con il talento più pregiato, Lamine Yamal. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, l'Al-Hilal avrebbe presentato un'offerta da 400 milioni di euro per acquistare l'attaccante classe 2007 e a lui un contratto da sette stagioni. Al momento, la risposta del Barcellona è un secco "no" ma in Spagna non possono dormire sonni tranquilli.
Qualche preoccupazione in effetti c'è, visto che Yamal non se la sta passando molto bene nell'ultimo periodo. All'infiammazione all'inguine che lo sta tenendo lontano dai campi si sono aggiunte anche le critiche pubbliche del suo allenatore Hansi Flick e la stella spagnola non sembra averle viste di buon occhio. Il clima, quindi, non è sereno e con qualche tensione di troppo l'offerta dell'Al-Hilal rischierebbe anche di andare a buon fine. Non bisogna dimenticare, poi, la situazione finanziaria del Barcellona, tutt'altro che rosea.
Ancora presto, comunque, per scrivere il finale della storia. Difficile che i Blaugrana vogliano separarsi da Lamine, ma le ambizioni sportive ed economiche del calciatore avranno un gran peso. In caso di passaggio in Saudi Pro League, quello di Yamal diventerebbe il trasferimento più costoso della storia del calcio. C'è chi già si augura di no.