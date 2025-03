Roma, Paredes conferma: "Nel contratto una clausola per il Boca"

Leandro Paredes ha da poco rinnovato il contratto con la Roma, ma mentre si trova nel ritiro con la nazionale argentina ha confermato la possibilità, passata e futura, di lasciare il giallorosso per il Boca Jrs: "Sì, è vero, c’è una clausola ed è solo a favore del Boca. Non ho parlato con i loro dirigenti ma solo con quelli della Roma. Devo essere completamente grato alla mia società perché nonostante fosse un rinnovo che doveva avvenire, dopo un tot di partite giocate, gli obiettivi sono stati quasi raggiunti e abbiamo rinnovato con il club che ha scelto di andare avanti includendo questa clausola. Non sarà facile, la finestra più facile era quella di gennaio. Ho fatto di tutto per tornare, poi la cosa non si è concretizzata per mille motivi. Vedremo in futuro".