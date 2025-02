Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Porto, Gianluca Mancini si è soffermato anche sul futuro nella Capitale: "Se mi vedo qui tutta la carriera?Quest'anno è un gruppo, una famiglia vera, non si è mai sciolto. Questa cosa non si vedeva da tanto tempo. Io qui a Roma sto bene, amo questo posto, i tifosi mi apprezzano e mi fa dare qualcosa in più in campo. Non ho problemi, non penso al futuro ma qui sto bene".