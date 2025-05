Il presidente del Betis: "Futuro di Antony? Se il giocatore ci aiuta..."

Ángel Haro, presidente del Betis, ha parlato ai media all'aeroporto di Siviglia prima di imbarcarsi sul volo per Pisa, dove la squadra di Pellegrini atterrerà per poi proseguire su strada verso Firenze. Il presidente del Betis ha parlato delle possibilità della sua squadra di raggiungere la finale della Conference e ha anche chiesto se Antony continuerà a far parte della squadra anche la prossima stagione: "Antony? Proveremo a "essere fantasiosi e, se il giocatore ci aiuterà, saremo in una buona posizione per cercare di continuare insieme".