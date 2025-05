Sirene italiane e inglesi per Davinson Sánchez: il Gala lo vuole blindare

Il Gala non vuole privarsi di Davinson Sánchez. I turchi sono consapevoli dell'importanza del giocatore e per questo sono già al lavoro per evitare che se ne vada nel prossimo mercato, dove club italiani e inglesi sarebbero interessati al difensore centrale 28enne. Per questo secondo AS il Gala punta a rinnovare il centrale ex Tottenham: l'attuale contratto del colombiano con i turchi scade nel 2027, con una opzione per un ulteriore anno. La dirigenza ha intenzione di offrirgli un nuovo contratto per altri tre anni. Sánchez guadagna 3,2 milioni di euro all'anno e l'eventuale rinnovo prevederebbe anche un aumento di stipendio.