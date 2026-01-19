Roma, Hermoso ko. Si riapre la pista Dragusin?

La lesione muscolare di secondo grado rimediata da Hermoso nella sfida contro il Torino potrebbe costringere la Roma a tornare sul mercato difensori. Lo spagnolo, infatti, dovrebbe stare fermo per almeno quattro/sei settimane e i giallorossi starebbero valutando di affondare il colpo per Radu Dragusin. Il centrale del Tottenham è da qualche settimana sul taccuino del ds Massara e ora la pista potrebbe scaldarsi nuovamente. Come riportato da Tuttosport, sull'ex Genoa c'è anche il Lipsia: i tedeschi attendono una risposta dal giocatore dopo l'offerta formulata agli Spurs ma Dragusin ha dato priorità al ritorno in Italia.