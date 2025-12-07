Roma-Dybala, titoli di coda: è gelo sul rinnovo. Addio a giugno?

Non è solo una questione di soldi, ma soprattutto di campo. Dybala non è più centrale nel progetto tecnico-tattico di Gian Piero Gasperini. L'allenatore chiede ritmi e intensità che la Joya fatica a garantire con continuità e le gerarchie sono ormai chiare: il presente e il futuro appartengono a Matias Soulé. Gasp vuole rinforzi diversi nel reparto avanzato e l'ex juventino è diventato sacrificabile.