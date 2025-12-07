Logo SportMediaset

Mercato

Roma-Dybala, titoli di coda: è gelo sul rinnovo. Addio a giugno?

07 Dic 2025 - 11:30
Sassuolo-Roma: Muric, Pinamonti, Dybala, Wesley © Getty Images

Sassuolo-Roma: Muric, Pinamonti, Dybala, Wesley © Getty Images

"C’eravamo tanto amati". La storia d'amore tra Paulo Dybala e la Roma sembra arrivata al capolinea scrive Nicolò Schira su Il Giornale. Nelle ultime settimane, tra il club giallorosso e la Joya è calato il gelo, trasformando quella che sembrava una formalità o una trattativa complessa in un addio ormai quasi scritto. A Trigoria l'aria è cambiata e la dirigenza appare sempre meno propensa a prolungare il matrimonio con l'argentino.

Il nodo ingaggio e il "No" alla spalmatura

 Il primo ostacolo è, come sempre, economico. Gli 8 milioni netti all'anno percepiti dal classe 1993 sono considerati troppi per le casse del club. Eppure, la volontà del giocatore di restare c'era: gli agenti Carlos Novel e Jorge Antun avevano aperto alla possibilità di spalmare l'ingaggio su un biennale, abbassando il peso a bilancio annuale. Una mossa che, però, non ha scaldato il cuore della società.

La scelta tecnica: Gasperini punta tutto su Soulé

 Non è solo una questione di soldi, ma soprattutto di campo. Dybala non è più centrale nel progetto tecnico-tattico di Gian Piero Gasperini. L'allenatore chiede ritmi e intensità che la Joya fatica a garantire con continuità e le gerarchie sono ormai chiare: il presente e il futuro appartengono a Matias Soulé. Gasp vuole rinforzi diversi nel reparto avanzato e l'ex juventino è diventato sacrificabile.

Il futuro: sirene estere, ma la Joya sogna l'Italia

 Con queste premesse, a giugno si materializzerà un clamoroso addio a parametro zero (o comunque in uscita). Sullo sfondo ci sono già le ricche proposte "esotiche": Arabia Saudita, Turchia, MLS (Stati Uniti). Tuttavia, Dybala non ha ancora staccato mentalmente dal calcio che conta: la sua preferenza resterebbe quella di rimanere in Italia o in un top campionato europeo. I prossimi mesi scandiranno il lungo addio del fantasista: la Joya nella Capitale è finita.

