Roma, Dybala: "Non so quanto rimarrò ancora in Italia"

Paulo Dybala è stato grande protagonista nella vittoria della Roma a Torino, ma ha lasciato intravedere un suo addio alla Serie A. "Sono quasi 15 anni che sto in Italia, per me rappresenta qualcosa unico, le uniche standistiche che ho visto e che la prossima partita sarà la mia 600 in carriera, se guardo in dietro sono passate tantissime cose, l’Italia sarà sempre per me qualcosa di speciale e non so quanto rimarrò ma mi lo godo fino l’ultimo", ha detto l'argentino. Su Malen: “Lui fa dei movimenti, dove noi riusciamo a trovarlo facilmente, nei primi passi è molto veloce, si è visto nel gol: ha fatto uno stop che ha mandato a vuoto il difensore".