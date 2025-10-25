Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, due nomi per l'attacco: Zirkzee e Kalimuendo

25 Ott 2025 - 13:46
© IPA

© IPA

Dopo un inizio i stagione negativo per le punte della Roma in vista del prossimo mercato sono molte le prime punte in orbita giallorossa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i nomi messi in prima fila dal ds Massara sono Joshua Zirkzee e Arnaud Kalimuendo. Entrambi non stanno giocando con regolarità e vorrebbero lasciare la Premier per trovare una squadra che possa garantirgli un minutaggio: condizioni che potrebbero far aprire United e Nottingham Forest, rispettivi proprietari dei cartellini, anche a un prestito. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:46
Roma, due nomi per l'attacco: Zirkzee e Kalimuendo
12:36
Bruno Fernandes e l'offerta faraonica dall'Arabia rifiutata
11:27
L'agente di Julian Alvarez: "Via dall'Atletico? Solo speculazioni"
Lorenzo Insigne
10:03
Lazio, vertice Sarri-Lotito: si è parlato anche di mercato: i nomi
09:05
Milan, per il centrocampo spunta l'idea Kovacic