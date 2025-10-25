Roma, due nomi per l'attacco: Zirkzee e Kalimuendo

Dopo un inizio i stagione negativo per le punte della Roma in vista del prossimo mercato sono molte le prime punte in orbita giallorossa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i nomi messi in prima fila dal ds Massara sono Joshua Zirkzee e Arnaud Kalimuendo. Entrambi non stanno giocando con regolarità e vorrebbero lasciare la Premier per trovare una squadra che possa garantirgli un minutaggio: condizioni che potrebbero far aprire United e Nottingham Forest, rispettivi proprietari dei cartellini, anche a un prestito.