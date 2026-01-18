Roma, ds Massara: "Zirkzee? Lo United ha chiuso settimane fa"

Il ds della Roma, Frederic Massara, ha fatto il punto sul mercato giallorosso. "Malen e Vaz sono due ragazzi forti. Uno è un talento e l’altro già affermato che può darci una mano. esterno alto? Ci sono 15 giorni di mercato, vediamo come evolve la situazione", ha detto a Sky. Sulla cessione di Baldanzi e di altri giocatori: “Sono valutazioni che faremo a breve". E Zirkzee? “Il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta già da un paio di settimane e non ha mai riaperto il discorso".