Roma-De Rossi: accordo per la risoluzione del contratto
01 Ott 2025 - 20:50
La Roma e Daniele De Rossi avrebbero raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. L'ex tecnico era legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2027 a 3 milioni di euro netti a stagione.
