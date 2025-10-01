Juve, Chiellini: "Vlahovic? Si è meritato la fiducia, vedremo a fine stagione"

"Possibile che Vlahovic alla fine resti? Di impossibile non c'è niente, vediamo. La stagione andrà avanti e poi ci siederemo con lui. La fiducia che abbiamo in lui è merito suo, si è sempre allenato bene e non ci ha mai dato la sensazione di non poter contare su di lui quest'anno". Così Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus, a Prime Video prima della gara di Champions in casa del Villarreal. "Ha fatto due mesi buoni, è un giocatore della Juve, basta, poi quello che succederà durante la stagione si vedrà".