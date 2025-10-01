Atletico Madrid, pronta una super offerta per Greenwood

La stagione di Greenwood al Marsiglia sotto la guida di De Zerbi è iniziata nel migliore dei modi, a tal punto che il 24enne è tornato a far gola ad alcuni club europei. Tra questi, uno dei più interessati è l'Atletico Madrid, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una super offerta da 75 milioni per portarlo alla corte di Simeone. La trattativa potrebbe concretizzarsi solo in caso di addio di Julian Alvarez, poiché a quel punto si liberebbe uno slot importante e la cessione del giocatore potrebbe fornire all'Atletico la liquidità necessaria per tentare l'affondo sull'attaccante del Marsiglia.