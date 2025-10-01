Barcellona, Deco: "Il Manchester City ci ha chiesto Koundé"

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha svelato un retroscena di mercato: nella sessione estiva di calciomercato, il Manchester City avrebbe chiesto informazioni per il terzino Jules Koundé, senza però formulare una vera e propria offerta che potesse dar vita a una trattativa: "L'unica cosa che so è che il City cercava un terzino e ci ha chiesto, naturalmente, se Koundé fosse sul mercato. E noi abbiamo risposto che non era così. Quindi, non c'è stata né un'offerta né una negoziazione".