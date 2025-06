Gian Piero Gasperini è pronto a cominciare la nuova avventura sulla panchina della Roma. Pochi istanti fa, il neo allenatore giallorosso è sbarcato nella capitale all’aeroporto di Fiumicino, pronto a conoscere la nuova realtà nei prossimi giorni. Avvistato ieri al Roland Garros, Gasp è arrivato a Roma in attesa dell'ufficialità del suo approdo in giallorosso. Prima di cominciare però, oggi parteciperà al matrimonio di Gianluca Scamacca, suo ex giocatore all'Atalanta.