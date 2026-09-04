Fiorentina, Grosso: "Finito tourbillon di mercato, percepisco energia nuova"

"Non ci nascondiamo dietro a un dito. Sicuramente abbiamo commesso degli errori nelle prime due partite. l'obiettivo è migliorarsi e crescere. Analizziamo le difficoltà senza andare alla ricerca di un colpevole. Il dato delle prime due giornate è oggettivamente negativo. E' finito il tourbillon di notizie di mercato". Così l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino al Franchi. La Fiorentina ha collezionato due sconfitte con sette gol subiti e nessuno segnato. "Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella squadra - aggiunge Grosso - I giocatori partiti sono stati contenti di essere andati via. Percepisco un'energia nuova e lavoriamo per smussare quello che non sta andando, a partire dalla gara di domani".