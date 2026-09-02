Mercato chiuso, cosa manca alle big di Serie A?

I nerazzurri hanno condotto un mercato "conservativo". La priorità era sostituire Dumfries e rimpolpare la difesa dopo gli addii di Acerbi e De Vrij: obiettivi centrati con gli arrivi di Djed Spence, John Stones e il reintegro di Benji Pavard. Poi un parziale rinnovamento del centrocampo con gli ingressi di Aleks Stankovic e, soprattutto, Curtis Jones. Tutti giocatori che entreranno nelle rotazioni ma che, probabilmente, non si affermeranno come titolarissimi. I nerazzurri negli ultimi giorni cercavano un esterno offensivo, il famoso "quinto attaccante" che potesse portare dribbling, strappi e imprevedibilità a un reparto carente sotto questi punti di vista. Alla fine non è arrivato, ma Chivu si può sicuramente ritenere soddisfatto rispetto ad altri colleghi.