Mercato chiuso, cosa manca alle big di Serie A?

Secondo il punto di vista di Gian Piero Gasperini alla Roma un esterno offensivo sarebbe stato più che utile. I giallorossi hanno fatto un mercato importante: Castro, Mora, Molina, Koulierakis, Balerdi, De Roon. Certo l'ala era una richiesta quasi imprescindibile del tecnico ex Atalanta che chiede un giocatore con dribbling e velocità da quando è arrivato a Trigoria. I profili seguiti sono stati tanti: da Summerville fino a Leweling e Gittens nell'ultimo giorno di mercato. Alla fine non è arrivato nessuno: ora sta a Gasp trovare la quadra.