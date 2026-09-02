SERIE A

Mercato chiuso, cosa manca alle big di Serie A?

Per alcuni si tratta di un di più, per altri quelli che mancano possono rivelarsi pericolosi lacune strutturali

02 Set 2026 - 11:53
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Non si può avere sempre tutto. Sarà così, forse, che tanti allenatori di Serie A si stanno consolando pensando a quello che non è arrivato dal mercato. Per alcuni si tratta della più classica "ciliegina sulla torta" per altri le lacune possono trasformarsi in pericolosi buchi strutturali. 

Inter, lo sfizio

 I nerazzurri hanno condotto un mercato "conservativo". La priorità era sostituire Dumfries e rimpolpare la difesa dopo gli addii di Acerbi e De Vrij: obiettivi centrati con gli arrivi di Djed Spence, John Stones e il reintegro di Benji Pavard. Poi un parziale rinnovamento del centrocampo con gli ingressi di Aleks Stankovic e, soprattutto, Curtis Jones. Tutti giocatori che entreranno nelle rotazioni ma che, probabilmente, non si affermeranno come titolarissimi. I nerazzurri negli ultimi giorni cercavano un esterno offensivo, il famoso "quinto attaccante" che potesse portare dribbling, strappi e imprevedibilità a un reparto carente sotto questi punti di vista. Alla fine non è arrivato, ma Chivu si può sicuramente ritenere soddisfatto rispetto ad altri colleghi.

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso dopo la fine del mercato FOTO

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© sportmediaset | Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY
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Milan, vice Ramos e un centrale

 Ruben Amorim, per esempio, sarà sicuramente meno soddisfatto del suo collega dall'altro lato del naviglio. Il Milan ha messo a segno colpi importanti in questo mercato: Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira sono grandi acquisti che alzano il livello della rosa. Il problema però è la profondità della squadra a disposizione del portoghese: dietro all'ex Psg c'è soltanto Francesco Camarda. Un backup di prospettiva ma forse, oggi, non ancora pronto per una maglia pesante come quella del Diavolo. Un discorso che potrebbe essere traslato anche a Omari Hutchinson, un ragazzo di talento gettato in una nuova realtà con il fardello dell'eredità di Leao sulle spalle.  Il Milan nelle utlime ore di mercato ha provato a prendere anche un altro difensore: numericamente, considerando anche l'impegno del giovedì in Europa League, sarebbe stato utile. 

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Roma, manca "solo" l'esterno

 Secondo il punto di vista di Gian Piero Gasperini alla Roma un esterno offensivo sarebbe stato più che utile. I giallorossi hanno fatto un mercato importante: Castro, Mora, Molina, Koulierakis, Balerdi, De Roon. Certo l'ala era una richiesta quasi imprescindibile del tecnico ex Atalanta che chiede un giocatore con dribbling e velocità da quando è arrivato a Trigoria. I profili seguiti sono stati tanti: da Summerville fino a Leweling e Gittens nell'ultimo giorno di mercato. Alla fine non è arrivato nessuno: ora sta a Gasp trovare la quadra. 

Napoli, spuntato

 Allegri è stato quello che tra i top allenatori ha avuto meno in dote dal mercato. De Laurentiis era stato chiaro: prima vendere, poi eventuale comprare. In un mercato in cui le cessioni sono state un problema per tutti. Per questo le piste che portavano a Gabriel Jesus e altri attaccanti di livello non sono state percorse fino in fondo. Ora dietro a Hojlund c'è il solo Lucca: ad Allegri il compito di rivitalizzare l'ex Udinese. 

Milan al top con Ramos e Moreira, poi gli juventini e Castro: ecco gli acquisti più costosi dell'estate di Serie A

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© Getty Images | Goncalo Ramos - 74 milioni di euro
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