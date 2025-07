Richard Rios, niente Roma: va al Benfica per 30 milioni

Richard Rios non giocherà in Italia. Il centrocampista colombiano sarà un nuovo giocatore del Benfica, dopo che la Roma ha trattato per diverse settimane col Palmeiras senza trovare l'accordo con il club brasiliano. La società giallorossa non si è mai spinta oltre i 27-28 milioni tra parte fissa e bonus, a fronte di una richiesta del Verdão di 30 milioni di base fissa. Cifra che ha raggiunto invece il Benfica, che in queste ore ha chiuso l'accordo dopo un blitz in Brasile della dirigenza lusitana. Rios andrà così in Portogallo per 30 milioni di euro, con il Benfica che si assicura così uno dei centrocampisti più forti del Sudamerica. La Roma si è tirata fuori dalla corsa a Richard Rios nelle ultime 48 ore, virando con forza su Neil El Aynaoui. Il centrocampista ex Lens è atterrato ieri nella Capitale, dove oggi arriverà anche Evan Ferguson dopo l'accordo raggiunto con il Brighton.