Rebus Insigne: il Toronto vuole mandarlo via ma non ci sono opzioni valide

Robin Frase, allenatore del Toronto FC, è stato chiaro in merito alla situazione di Lorenzo Insigne: "Stiamo cercando una soluzione". L'ex Napoli non rientra nei piani del club, che sperava di cederlo a gennaio ma si è scontrato con l'alto ingaggio che ha spaventato Venezia e Cagliari, e al momento la risoluzione del contratto non sembra all'orizzonte. Secondo Tuttomercatoweb le uniche opzioni al momento disponibili portano al Brasile e alla MLS ma non sono arrivate offerte.