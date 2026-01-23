Real Madrid, Arbeloa: "Vinicius? Spero continui a fare la storia qui, non dipende da me"

23 Gen 2026 - 18:08
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villareal, Alvaro Arbeloa ha parlato anche di mercato e del futuro di un giocatore in particolare. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Real Madrid: "Ho una rosa straordinaria. Se servirà qualcosa, il club potrà contare come sempre sulla cantera. Vinicius? Non dipende da me, ma ovviamente spero continui a fare la storia qui". 

