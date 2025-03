Real Madrid a un passo da Alexander Arnold

Un corteggiamento durato più di un anno si sta per concretizzare: il Real Madrid è vicinissimo a prendere Trent ALexander Arnold a parametro zero. Sono mesi che il nome del terzino inglese viene accostato ai Blancos ma ora, secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano, le parti sarebbero davvero a un passo dalla firma. Il difenore del Liverpool era stato messo in cima alla lista degli acquisti del Madrid che, dopo il grave infortunio di Carvahal, si è ritrovato senza terzini destri. Ora il Real ha ufficialmente inoltrato la proposta di contratto ad Alexander Arnold: gli agenti del calciatore sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli prima di mettere tutto nero su bianco. Ormai è solo una questione di tempo: Alexander Arnold sarà un nuovo giocatore del Real Madrid.