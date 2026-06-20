Ravenna, Braida: "Ronaldinho verrà tesserato, giocatore magico"

"Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. E' un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende ma diciamo che verrà tesserato". Così a LaPresse il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, in merito al prossimo arrivo del 46enne brasiliano nel club di serie C guidato da Ignazio Cipriani. L'ultima gara dell'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan risale al 2015 con la Fluminense. Qualche dettaglio in più dell'operazione potrebbe arrivare oggi: Ronaldinho infatti terrà alle 22 ora locale una conferenza stampa insieme al cantante colombiano Blessd a New York mentre il 23 giugno a Miami verrà illustrato il progetto che non dovrebbe limitarsi ad una semplice iniziativa di marketing. I contatti tra Ronaldinho e il Ravenna erano cominciati già lo scorso dicembre, quando l'ex Barcellona era stato fotografato con la sciarpa del club ravennate.