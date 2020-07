Racing Capri, Morientes nuovo direttore tecnico: "Non è una vacanza"

ECCELLENZA

Cristiano Ronaldo gioca in Serie A, l'Inter sogna Lionel Messi e anche le serie minori del nostro calcio attirano grandi campioni dall'estero. Dopo lo sbarco di Jeremy Menez a Reggio Calabria (e quello di Maxi Lopez a Crotone nella scorsa stagione), arriva infatti la notizia che il Racing Capri, società dell'Eccellenza campana, ha ingaggiato Fernando Morientes in qualità di direttore tecnico con lo scopo di portare il club tra i professionisti.



Il 'Moro', ex bomber del Real Madrid e della Spagna, dopo alcune esperienze non proprio positive in panchina (esonerato nel 2016 dal Fuenlabrada, squadra della terza divisione spagnola) ha scelto i Faraglioni e una sfida quasi proibitiva: “Questa è un’esperienza importante dal punto di vista personale e professionale - le parole dell'ex centravanti - Vorrei trasmettere tutti i valori che ho imparato nei miei 17 anni da professionista: abnegazione, lavoro di squadra, umiltà e disciplina sono valori fondamentali per chi voglia fare calcio a certi livelli. Partiamo dal basso, certo, ma il progetto crescerà e offriremo ai giovani l’opportunità di diventare calciatori. Se tornerò ad allenare? Mi piace molto gestire e forgiare una squadra, ma anche essere un punto di riferimento per una realtà che cerchi e crei allenatori che condividano la mia stessa idea di calcio”.

“Da calciatore mi volevano tante squadre italiane. Interessamenti, principi di trattative, ma mai nulla di più definito. La Roma però fu la più vicina ad acquistarmi, quando giocavo nel Real Madrid”, ha detto ancora Morientes, che alla fine, 10 anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo, è finalmente arrivato nel calcio italiano.

