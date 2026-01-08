Inter, il Racing annuncia Valentin Carboni

Il Racing Club de Avellaneda ha annunciato l'ingaggio di Valentin Carboni: il giovane attaccante arriva in prestito secco dall'Inter per un anno, dopo aver giocato la prima parte della stagione con la maglia del Genoa. "Quando Diego (Milito, ndr) mi ha contattato e mi ha fornito i dettagli del progetto, ho subito iniziato a pensare a tutto ciò che può accadere da ora in poi. Non resta che iniziare a lavorare con la squadra per dare a questo grande club tutto ciò che è alla mia portata e molto di più", le sue parole.