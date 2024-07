Quale futuro per Allegri? Galeone svela: “Sogna la Nazionale”

MERCATO

L’ex Juventus è ancora senza panchina e l’Arabia è in pressing, ma l’ex tecnico assicura: “Non dipenderà certamente solo dai soldi”

Oggi alla Juventus è iniziata una “nuova era” con la presentazione di Thiago Motta, ma il futuro dell’ex tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, è ancora un rebus. Dopo il divorzio dai bianconeri, successivo alla conquista della Coppa Italia, il tecnico livornese è andato in vacanza e si è messo in attesa, pronto ad aspettare l'occasione giusta, anche se non è escluso che Max possa prendersi un anno sabbatico come ha fatto Antonio Conte dopo l'esperienza al Tottenham.

Vedi anche Calcio Minacce al direttore di Tuttosport: multa di 10mila euro ad Allegri Al momento l'ipotesi più probabile, anche secondo i bookie, resta quella di una chiamata dall'Arabia Saudita, ma il suo mentore, l’ex tecnico Giovanni Galeone, ha assicurato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Massimiliano Allegri non sogna né l’Arabia Saudita né l’Inghilterra. Ha già guadagnato tanto, la sua scelta futura non dipenderà certamente solo dai soldi che andrà a guadagnare”.

"Allegri sogna la Nazionale - ha svelato Galeone - magari un giorno ci riuscirà. Ma adesso teniamoci stretto Luciano Spalletti perché è un grande e per come la vedo io ad Euro 2024 ha fatto il massimo. Con un altro allenatore probabilmente non avremmo nemmeno superato i gironi”.

La panchina di Spalletti però dopo la delusione europea non è così salda: a novembre ci saranno le nuove elezioni del presidente Figc e, nel caso in cui Gravina non si ripresentasse o, addirittura, perdesse, non è escluso che l'attuale ct possa saltare e se dovesse succedere Allegri potrebbe essere il principale candidato per la sua sostituzione, anche secondo i bookie.

Vedi anche Calcio Bonucci, stilettata ad Allegri: "Mi fece fuori dalla Juventus per un gioco di potere. Costretto a scappare"