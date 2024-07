Minacce al direttore di Tuttosport: multa di 10mila euro ad Allegri

SANZIONE FIGC

L'ex allenatore della Juventus è stato condannato a pagare dopo l'accordo tra le parti. Sanzionato anche il club bianconero

Multa di 10mila euro per Massimiliano Allegri per le minacce che l'ex tecnico della Juventus ha rivolto al direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, dopo la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Lo fa sapere la Figc con un comunicato. "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un'ammenda di 10.000 euro - si legge nella nota -. A titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata anche la società bianconera con un'ammenda di 2.000 euro.

A carico di Allegri era stato aperto un procedimento "per avere tenuto - al termine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta dello scorso 16 maggio - un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago in un corridoio adiacente alla sala stampa'".