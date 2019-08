Il tecnico del PSV, Mark Van Bommel, ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida di domani sera di Europa League contro l'Haugesund. L'allenatore olandese ha risposto anche ad una domanda su Hirving Lozano, giocatore oramai vicinissimo al Napoli: "Ieri non si è allenato con il gruppo per l'infortunio, dobbiamo valutare la sua presenza in campo in vista di domani. Per quanto mi riguarda se ho un giocatore in rosa posso inserirlo in formazione, magari sarà la società a bloccarmi perché sta per succedere qualcosa".