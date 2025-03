Uno dei protagonisti degli ultimi anni del Liverpool a fine stagione potrebbe salutare: il contratto di Virgil Van Dijk scadrà tra tre mesi e, per il momento, la trattativa per il rinnovo non sembra decollare. Così, dalla Francia, l'Equipe rilancia la notizia di un possibile contatto tra gli agenti dell'olandese e il Psg, alla ricerca di un nuovo centrale nel caso Marquinhos cedesse ai corteggiamenti dall'Arabia Saudita.