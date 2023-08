Psg, Luis Enrique si espone sui social: smentito l'addio  

"Tutti per uno, uno per tutti". Un semplice detto per alcuni, molto di più invece per Luis Enrique. Sì perchè il tecnico del Psg, al centro di tante indiscrezioni nelle ultime ore, ha usato i social per zittire le voci di un possibile addio ai parigini. Precisamente una storia postata su Instagram, con al centro una foto ritraente l'allenatore spagnolo e il suo team. In più la frase scritta sopra, a sottolineare la compattezza del gruppo tecnico con la squadra in una estate abbastanza travagliata per i francesi.