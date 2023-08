Clamoroso dalla Spagna: "Luis Enrique starebbe meditando di lasciare il PSG"

CLAMOROSO

Alle prese col caso Mbappé, il club parigino è nel caos e si vocifera anche di un possibile addio di Luis Campos

© Getty Images Clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul PSG. Secondo quanto riporta Marca, Luis Enrique starebbe meditando di lasciare il club sulla scia degli ultimi sviluppi attorno al caso Mbappé. Nel dettaglio, il tecnico sarebbe rimasto molto colpito dalle ultime discussioni in società relative al braccio di ferro col fuoriclasse francese e sarebbe inoltre venuto a conoscenza della possibile partenza anche di Luis Campos, il consulente sportivo della società che lo ha ingaggiato e con cui sta costruendo la squadra.

Situazione che mette un po' tutto in discussione a Parigi e rischia di innescare un domino di addii preoccupante. Al netto di una rosa di grandi giocatori, infatti, la partenza di Messi, le trattative di Verratti con l'Al Hilal e la spinosa questione del mancato rinnovo di Mbappé sembrano aver lasciato il segno non solo a livello societario, ma anche all'interno dello spogliatoio.

Soprattutto in Luis Enrique, piuttosto frastornato da quello che sta succedendo e forse non più convinto al 100% dal progetto e delle mosse della proprietà. In maniera particolare dopo le indiscrezioni di Le Parisien circa la possibile separazione del PSG anche da Luis Campos, l'uomo che l'ha voluto fortemente alla guida della squadra e che di recente sarebbe ormai ai ferri corti col presidente Nasser Al-Khelaifi proprio per la gestione del caso Mbappé. Una questione che sembra aver minato in un certo senso anche le fiducia tra il tecnico e club, rischiando di far saltare il banco. Stando ai media spagnoli, infatti, Luis Enrique nelle ultime ore starebbe meditando addirittura di rescindere il contratto col PSG.