PSG, arriva anche Sergio Ramos: triennale da 15 milioni a stagione

MERCATO

L'ex capitano del Real Madrid avrebbe comunicato ai suoi ex compagni di squadra che sta per mettere nero su bianco il contratto con i francesi

Donnarumma, che ha già sostenuto le visite mediche, Wijnaldum, che è già stato ufficializzato, e ora anche Sergio Ramos. In attesa di sapere se Mbappé rinnoverà (e se CR7 raggiungerà Neymar a Parigi), il PSG mette a segno un altro colpo da 90 e si candida già a favorita della prossima Champions League. Secondo Cadena Cope, infatti, l'ormai ex capitano del Real Madrid, che qualche giorno fa ha detto addio in lacrime in conferenza stampa, avrebbe infatti già comunicato ai suoi ex compagni la scelta di andare a Parigi e Leonardo avrebbe accettato tutte le richieste dell'andaluso, che firmerà un contratto di tre anni a 15 milioni a stagione più bonus.

Si spengono così le voci circolate negli ultimi giorni che avrebbero voluto Sergio Ramos accostato anche a club italiani: dalla presunta chiacchierata con Paolo Maldini per vestire la maglia del Milan, fino a Mourinho che avrebbe voluto portarlo alla Roma. Visto l’ingaggio e le ambizioni del difensore però, i due club che concretamente si sono mossi per l’ex capitano dei Blancos sono il Manchester City e il PSG e lo spagnolo ha scelto Parigi. Dove in futuro potrebbe ritrovare anche Varane, che non rinnoverà col Real (il suo contratto scade nel 2022) e piace molto al club francese.