Ronaldo, la decisione sul futuro si avvicina: o resta alla Juve o va a Parigi

La fine dell'europeo si avvicina, e per il Portogallo potrebbe essere distante anche solo poche ore. Visto che la riserva sul futuro di Ronaldo verrà sciolta alla fine della sua permanenza a Euro 2020, possiamo pensare che a breve ci sarà l'annuncio ufficiale. Il suo procuratore Jorge Mendes sta incontrando i più prestigiosi club europei (anche per tutelare gli interessi dei suoi tanti assistiti) e sembra certo che, se non dovesse restare a Torino, il trasferimento al Psg sia l'unica ipotesi concreta.