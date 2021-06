Donnarumma entra nel regno Psg: a Roma visite poi la firma

NUOVA VITA

Per il portiere azzurro ex Milan contratto quinquennale a 12 milioni di euro bonus compresi

Lo slittamento di qualche giorno per non interferire sugli impegni della Nazionale a Euro 2020. Ora che gli azzurri hanno ottenuto la sicurezza del passaggio agli ottavi di finale con il primato del girone è tutto pronto per l'approdo di Gigio Donnarumma nel mondo del Psg. Il giorno dopo la vittoria sul Galles e qualche fischio dagli spalti dell'Olimpico al momento della sostituzione con Sirigu, a Roma visite mediche del portiere ex Milan per il club francese poi nero su bianco su un contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Il portiere azzurro, accompagnato da Gianluca Vialli, questa mattina alle 9 è uscito dall'Hotel Parco dei Principi dove alloggia la Nazionale e ha sfruttato il giorno libero concesso dal ct Mancini per sostenere dunque le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto all'ospedale Sant'Andrea della Capitale. In serata il ritorno insieme al resto della Nazionale a Coverciano.

Per Donnarumma tutto pronto dunque per la nuova avventura in Francia dopo la fine della storia con il Milan, che di fronte alle eccessive pretese del giocatore e del suo agente Mino Raiola per il rinnovo del contratto ha deciso di rompere gli indugi e di puntare su Maignan del Lille. Dal canto suo il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi voleva fortemente Donnarumma e ha accettato le sue richieste pur di battere la concorrenza di Barcellona e Juve.