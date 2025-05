Presidente Marsiglia: "No a De Bruyne, guadagna troppo"

Kevin De Bruyne sarà un obiettivo molto ambito sul mercato quando lascerà il Manchester City e molti club vorrebbero ingaggiarlo per la prossima stagione. Il Marsiglia non è però tra questi. Il presidente del club Pablo Longoria ha smentito i rumors su un trasferimento per il 33enne fantasista belga. Ritiene che ingaggiare un giocatore di tale levatura si rivelerebbe un'esperienza destabilizzante, perché il suo stipendio sarebbe "molto più alto" rispetto a quello degli attuali giocatori del Marsiglia. Longoria ha aggiunto che sarebbe anche "una totale mancanza di rispetto per i giocatori che ci hanno aiutato a qualificarci per la Champions League". Il Marsiglia è arrivato secondo in Ligue 1 dietro al Paris Saint-Germain campione e si è qualificato direttamente per la massima competizione europea per club.