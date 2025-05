Laporta non spegne i sogni dei tifosi del Barcellona. Con il mercato alle porte, il presidente dei blaugrana ha parlato delle possibilità del club, facendo capire che non ci sono nomi fuori portata. "Comprare Haaland? Nella vita nulla è impossibile. Tuttavia al momento non stiamo pensando a questa operazione e lui ha appena rinnovato con il City".