Nicolò Casale continuerà a essere un giocatore del Bologna. Il club felsineo ha comunicato di aver esercitato l'opzione per il riscatto del giocatore dalla Lazio per una cifra di 6,5 milioni di euro che si sommano al milione e mezzo sborsato per il prestito oneroso. Il difensore firma un contratto con i rossoblù con scadenza 30 giugno 2028.