Lazio: dopo il Lecce l'incontro per il rinnovo di Pedro

La Lazio domenica 25 maggio sfiderà all'Olimpico il Lecce, poi per il presidente Lotito sarà tempo di programmare la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è il futuro di Pedro. Secondo Il Corriere dello Sport è in programma un incontro tra la società biancoceleste e il calciatore spagnolo. Attualmente, il suo contratto scade il 30 giugno 2026. Le parti dovranno decidere se inserire l'opzione per proseguire il rapporto fino al 2027 e concordare l'ingaggio, che in questo momento è di 2,2 milioni di euro più bonus. Il nativo di Santa Cruz de Tenerife compirà 38 anni il prossimo 28 luglio.