Pogba torna dalla squalifica, ma è senza squadra: al vaglio proposte da Stati Uniti e Arabia Saudita

Non va però nemmeno scartata l'idea di un approdo in Medio Oriente complice la fede musulmana del giocatore e la possibilità di ricevere lauti ingaggi in un campionato che negli ultimi anni ha attirato diversi big provenienti dal Vecchio Continente. Fra le proposte più allettanti vi sarebbero quella dell'Al Ittihad dove militano suoi ex compagni di Nazionale come Karim Benzema e N'Golo Kanté. Pogba non ha mai smesso di allenarsi, ma ora servirà tempo per capire quale sarà il suo futuro.