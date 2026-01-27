Pjanic annuncia l'addio al calcio: "Il campo è stato il mio pianoforte"

"Ho passato la mia vita a suonare la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte". Con questa metafora Miralem Pjanic, svincolato dall'estate 2025, ha annunciato l'addio al calcio. "Il mio sogno è sempre stato farvi sentire la bellezza di questo gioco - ha aggiunto in un post su Instagram l'ex centrocampista di Roma e Juventus, che ha anche pubblicato un video che ripercorre le sua carriera - Oggi con il cuore pieno di gratitudine posso dire che questa sinfonia è stata la ima vita. Un grazie speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia vera forza silenziosa. Ai miei compagni di squadra, i miei allenatori, con cui ho condiviso sogni, vittorie, sacrifici. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte. E ai tifosi, l'anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica".