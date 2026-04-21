Il Pisa ultimo cambia direttore sportivo: fuori Vaira, dentro Gabbanini

Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo del Pisa. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di martedì, dopo il comunicato dello stesso club toscano, ultimo in classifica in Serie A, che annunciava l'addio dell'ormai ex Ds Davide Vaira. Il Pisa è attualmente ultimo in classifica in Serie A a quota 18 punti, a pari merito col Verona, e si avvicina alla retrocessione e al ritorno in Serie B.