Il Pisa ultimo cambia direttore sportivo: fuori Vaira, dentro Gabbanini
Leonardo Gabbanini è il nuovo direttore sportivo del Pisa. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di martedì, dopo il comunicato dello stesso club toscano, ultimo in classifica in Serie A, che annunciava l'addio dell'ormai ex Ds Davide Vaira. Il Pisa è attualmente ultimo in classifica in Serie A a quota 18 punti, a pari merito col Verona, e si avvicina alla retrocessione e al ritorno in Serie B.
Il comunicato ufficiale del club:
"La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club.
Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese.
Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club.
Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club.
Benvenuto Leonardo!"