Pioli vede l'Arabia: l'accordo con l'Al-Ittihad è a un passo

EX MILAN

Chiusa l'avventura sulla panchina del Milan, il tecnico parmigiano è pronto a iniziare una nuova - la prima - avventura all'estero: lo attende un club arabo

© Getty Images Stefano Pioli verso l'Arabia. Dopo la scadenza del contratto con il Milan, e il conseguente addio al club rossonero, il tecnico di Parma potrebbe tornare subito in panchina. Sono a ottimo punto i contatti con l'Al-Ittihad, club che milita nel campionato saudita e che ha appena deciso di esonerare Marcelo Gallardo. La giornata di domani, mercoledì 3 luglio, potrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca della trattativa.

Vedi anche Milan Milan, i paletti ci sono anche per Lukaku: nodo ingaggio e prezzo da limare Ancora mancano le firme del caso, ma la trattativa - come riferisce Sky Sport - è assolutamente ben avviata e vanno solamente limati gli ultimi dettagli per far sì che Pioli sbarchi in Arabia. Si tratterebbe della prima avventura all'estero per l'ex allenatore del Milan, pronto a una nuova avventura nel club in cui giocano sia Benzema che Kantè. Nell'ultima stagione, l'Al-Ittihad ha chiuso al quinto posto in campionato a cinque punti di distanza dall'Al-Taawon dell'ex rossoblu Musa Barrow.