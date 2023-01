Pimenta: "Pogba preoccupato per la Juve? Chiedete a lui"

RAFAELA PIMENTA

La nota procuratrice: "Inter temuta all'estero perché sanno che non fa svendite"

© instagram La procuratrice sportiva Rafaela Pimenta, agente di diversi giocatori come Ibrahimovic, Balotelli e Pogba, ha parlato nel corso della prima edizione del calciomercato tenutasi a Roma. "Pogba è preoccupato della situazione della Juve? Questa è una domanda per lui, non per il suo agente..." ha tagliato corto. Su chi si è mosso meglio sul mercato tra i club italiani: "Secondo me il Sassuolo sta facendo benissimo, perché sta lavorando per i giovani. Anche l'Inter fa il mercato alla grande: tutti all'estero hanno paura di loro, perché sanno che i nerazzurri non fanno svendite. Fanno un prezzo e rimangono fermi fino alla fine".

Pimenta, ex braccio destro di Mino Raiola si sofferma sulle difficoltà del calciomercato in Italia: "E' un bacino sempre importante, negli ultimi anni c'è stato meno movimento ma già l'anno scorso l'ho trovato molto soddisfacente - ha aggiunto nel corso dell'evento organizzato da Adicosp e in collaborazione con Lions H Corporate-. Le squadre ora hanno più responsabilità economico-finanziaria di prima. Le società stanno puntando sui giovani, per far crescere nuovi giocatori e creare nuovo mercato". La sessione invernale non regala quasi mai grandi trasferimenti, quindi "per il momento è un gennaio come gli altri, in cui le squadre si tanno riorganizzando, ci prepariamo soprattutto per luglio".

L'ATTACCO ALLA FIFA: "SONO DEI CRIMINALI, LI PORTEREMO IN TRIBUNALE"

Rafaela Pimenta ha attaccato duramente il nuovo protocollo sugli agenti che entrerà in vigore a ottobre, un regolamento che prevede sostanzialmente un tetto alle commissioni, un nuovo sistema di licenze per gli agenti (con l’introduzione di un albo) e il divieto di rappresentanza multipla. "Circa 4 anni fa io e Mino (Raiola, ndr) venimmo invitati dalla Fifa a un meeting sul nuovo regolamento, ma rimanemmo sorpresi perché non volevano discuterlo, ma solo mostrarcelo - ha spiegato Pimenta - Era già tutto fatto, deciso. Era una trappola. La nostra risposta fu: 'Ci vediamo in tribunale'. Noi non vogliamo parlare di una normativa già scritta, ma crearla da capo, per capire errori e cose positive della nostra professione. Ora siamo nel momento dell’attuazione della normativa, ci stiamo preparando per andare in tribunale. Dobbiamo combattere insieme, perché questo è un vero e proprio abuso che peserà anche sui giocatori. Dobbiamo avere un sistema di licenze? Sì, ma chi è che deve decidere come e quando? Chi decide a chi togliere la licenza o meno? Dobbiamo decidere noi chi giudicherà gli esami per accedere o meno alla professione. E capire cosa è davvero un agente. Alla fine ci saranno solo avvocati a rappresentare i calciatori, che però non vogliono questo".