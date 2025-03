United, Ratcliffe: "Amorin resta. Per molto tempo"

"Alcuni non sono abbastanza bravi e alcuni probabilmente sono strapagati". Così parla delle 'stelle' del Manchester United Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico diventato lo scorso anno co-proprietario e finora deluso dai risultati della squadra, attualmente solo 15/a in Premier League. Ratcliffe ha fatto anche i nomi, citando Rasmus Hojlund, Andre Onana e Casemiro, Jadon Sancho e Antony come le cause principali della sua frustrazione. Sancho e Antony sono in prestito, rispettivamente al Chelsea e al Betis Siviglia, dopo aver ottenuto risultati inferiori alle aspettative con lo United, un esempio delle tante cose che non vanno, che il patron di Ineos attribuisce senza mezzi termini all'ex manager, Erik ten Tag, e all'ex ds, Dan Ashworth. "Hanno fatto degli errori, pur se ci sono delle circostanze attenuanti, ma in definitiva sono stati tali", ha detto Ratcliffe, che invece dà ancora fiducia al portoghese Ruben Amorim, prelevato a campionato inoltrato dallo Sporting: "Se guardo la squadra a disposizione di Ruben, penso che stia facendo un ottimo lavoro. È un allenatore eccellente e penso che resterà lì per molto tempo".