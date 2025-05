Il City punta Wirtz: i genitori del tedesco avvistati a Manchester

Il City dopo una stagione deludente sembra pronto a dare vita a un nuovo ciclo. I Citizens voglio rinfrescare la squadra a partire dal centrocampo dove cercano un numero 8 (Reijnders il preferito) e un numero "10". Per il ruolo di trequartista sono diversi i nomi in lizza, quello che però scalda di più il cuore dei tifosi del City è Florian Wirtz. Gli inglesi sono in piena corsa per assicurarsi il talento tedesco, forti anche di ottimi rapporti con il Leverkusen che non disdegnerebbe inserire nell'affare alcuni giovani giocatori del City come James McAtee. Secondo quanto riportato dal Bild, i genitori di Wirtz, che ne curano gli interessi, sono volati a Manchester per ascoltare il progetto che il City vorrebbe cucire attorno al calciatore.