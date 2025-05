Il Real a un passo da Huijsen: c'è la proposta al giocatore

Il Real Madrid non vuole sprecare il vantaggio guadagnato sulle altre squadre interessate a Dean Huijsen. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i Blancos avrebbero inviato la prima proposta di contratto al giovane difensore spagnolo. L'ex Juve ha messo il Real in cima alla lista delle pretendenti: ora baterà trovare l'accordo su stipendio e durate del contratto e l'affare potrà andare in porto in poco tempo. La trattativa con il Bournemouth non rappresenta un ostacolo visto che nel contratto di Huijsen è presente una clausola rescissoria da 50 milioni.