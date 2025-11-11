Pescara, ufficiale l'esonero di Vivarini: squadra a Gorgone

Il Pescara "comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Vincenzo Vivarini e il suo staff tecnico. La Società desidera ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso in biancazzurro, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera. La squadra riprenderà i lavori questo pomeriggio alle ore 15:00 presso l’impianto Stadio Mastrangelo di via Senna a Montesilvano, con una seduta di allenamento a carattere aerobico". Al suo posto arriverà Giorgio Gorgone.