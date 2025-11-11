Liverpool, Robertson: "Potrebbe essere il mio ultimo anno"

Uno dei simboli rimasti del Liverpool di Jurgen Kloop potrebbe salutare a fine stagione. Andy Robertson dopo 8 anni ad Anfield potrebbe essere giunto alla fine della sua avventura con i Reds: il terzino scozzese ha il contratto in scadenza nel 2026 e, al momento, non ci sono trattative i corso per il rinnovo. Una situazione che non lo turba particolarmente: "Il Liverpool ha fatto tutto per me. Qualsiasi cosa accadrà succederà dietro le quinte. In generale non sono preoccupato per questa situazione. Se dovrà essere il mio ultimo anno, lo sarà. Se no, rimarrò", il commento di Robbo sulla sua situazione contrattuale.