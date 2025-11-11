Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Liverpool, Robertson: "Potrebbe essere il mio ultimo anno"

11 Nov 2025 - 17:48

Uno dei simboli rimasti del Liverpool di Jurgen Kloop potrebbe salutare a fine stagione. Andy Robertson dopo 8 anni ad Anfield potrebbe essere giunto alla fine della sua avventura con i Reds: il terzino scozzese ha il contratto in scadenza nel 2026 e, al momento, non ci sono trattative i corso per il rinnovo. Una situazione che non lo turba particolarmente: "Il Liverpool ha fatto tutto per me. Qualsiasi cosa accadrà succederà dietro le quinte. In generale non sono preoccupato per questa situazione. Se dovrà essere il mio ultimo anno, lo sarà. Se no, rimarrò", il commento di Robbo sulla sua situazione contrattuale. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:20
Bayern, Upamecano: "Onorato che tante big mi seguano"
17:48
Liverpool, Robertson: "Potrebbe essere il mio ultimo anno"
17:09
Pescara, ufficiale l'esonero di Vivarini: squadra a Gorgone
16:01
Livorno, esonerato Formisano
15:00
Atalanta, Palladino nuovo allenatore: il comunicato