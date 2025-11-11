Livorno, esonerato Formisano

L'ultima sconfitta a Carpi ha segnato il destino di Alessandro Formisano sulla panchina del Livorno. Il tecnico napoletano, da diverse settimane in bilico, è stato oggi esonerato ufficialmente. "La decisione - così una nota della società Us Livorno 1915 - maturata a seguito dei risultati deludenti delle ultime settimane, è stata presa al termine di un'attenta riflessione sulla necessità di ridare entusiasmo alla squadra e rilanciare il percorso tecnico in vista dei prossimi impegni. La società ringrazia mister Formisano e il suo staff tecnico per il lavoro svolto con serietà e dedizione, augurando a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro". La società nel frattempo ha convocato una conferenza stampa domani alle 11 allo stadio Armando Picchi, alla quale, si spiega, parteciperanno tutte le varie componenti dirigenziali e tecniche, "per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto".